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Сегодня, 20:25

Вайсфельд считает, что «Ак Барс» играет ниже своих возможностей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Хоккейный эксперт и бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал игру «Ак Барса» в текущем сезоне.

«Конечно, при Гатиятулине игра изменилась. Просто уровень игроков выше, возможности команды практически неограниченные. Но мне кажется, что в «Ак Барсе» не все вынимают из этих игроков. У них результат несколько ниже, чем их возможности.

Но, с другой стороны, «Ак Барс» никогда в регулярке особенно не отличался. В основном это традиционно кубковая команда. Поэтому посмотрим, как им удастся команду подготовить к основным матчам. Пока все хорошо, идут выше среднего в таблице и в этом плане проблем нет. Вопрос, как сыграют в плей-офф», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
ХК Ак Барс
Леонид Вайсфельд
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