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КХЛ

Сегодня, 17:50

Вайсфельд: «В «Ак Барсе» сделали ставку на следующий сезон. С таким составом команда может побороться за Кубок»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о том, что «Ак Барс» называют фаворитом нового сезона КХЛ.

«Ак Барс» всегда является одним из фаворитов. Даже не помню, когда он им не считался. Клуб с такими возможностями — ничего удивительного. У «Ак Барса» очень мощный состав, тут даже спорить глупо. Билялетдинов тоже сильный специалист. Судя по всему, в Казани сделали ставку на следующий сезон. Но почему бы и нет? С таким составом могут побороться за Кубок. Другой вопрос, что будет в будущем. Видимо, так далеко в клубе не загадывают. А, может быть, это и не нужно, потому что все надо здесь и сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Вайсфельда.

В минувшем сезоне «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед ЦСКА (3-4). С декабря 2022 года казанскую команду возглавляет Зинэтула Билялетдинов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-vajsfel-d-v-ak-barse-sdelali-stavku-na-sleduyushhij-sezon-s-takim-sostavom-mogut-poborot-sya-za-kubok/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Леонид Вайсфельд
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