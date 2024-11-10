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Сегодня, 13:14

Вайсфельд считает, что для СКА нет трагедии в серии без побед

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Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.

«Если они потом выиграют Кубок Гагарина, все забудут об этой серии. Здесь вопрос в другом. Главное, чтобы они понимали и знали внутри, почему они проиграли эти четыре игры подряд. Трагедии здесь, конечно, никакой нет. Возьмем ситуацию из КХЛ. Допустим, для команд, бьющихся просто за попадание в плей-офф, такие серии являются плохим знаком. Те, кто претендуют на Кубок Гагарина, на это обращают меньше внимания и смотрят на вещи более глобально», — сказал Вайсфельд «ВсеПроСпорт».

После 25 игр в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ СКА имеет на своем счету 32 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции. Следующая игра команды пройдет на выезде с «Авангардом» 11 ноября в 16.30 по московскому времени.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК СКА
Леонид Вайсфельд

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