Вайсфельд считает, что непопадание «Трактора» в плей-офф КХЛ станет главной неожиданностью чемпионата

Бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд рассказал о перспективах «Трактора» в оставшейся части регулярного чемпионата КХЛ.

«Пока непонятно, как команда поработала во время паузы в чемпионате. После нее уже обыграна «Сибирь» и, может быть, далее последует длительная серия побед. Пока это никто предсказать не в силах. Мне лично до конца не верится, что с таким составом команда не попадет в плей-офф, но если так произойдет, это будет самая большая неожиданность сезона», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице восточного дивизиона КХЛ, набрав 37 очков за 42 матча.