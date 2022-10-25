Вайсфельд считает, что Роман Ротенберг может возглавить сборную России по хоккею

Сегодня, 13:56
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд порассуждал на тему того, что главный тренер СКА Роман Ротенберг может возглавить сборную России.
«Возможно ли, что Ротенберг когда-то станет тренером сборной России? Конечно, возможно, а почему невозможно-то? Сейчас можно говорить все что угодно. Кто на первом месте — СКА, какой там отрыв, а кто тренер СКА — Роман Ротенберг. Почему он не может быть главным тренером сборной?» — цитирует Вайсфельда Legalbet.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА лидирует в Западной конференции. Вчера, 24 октября, петербургский клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4:3.