Вайсфельд считает, что Роман Ротенберг может возглавить сборную России по хоккею

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд порассуждал на тему того, что главный тренер СКА Роман Ротенберг может возглавить сборную России.

«Возможно ли, что Ротенберг когда-то станет тренером сборной России? Конечно, возможно, а почему невозможно-то? Сейчас можно говорить все что угодно. Кто на первом месте — СКА, какой там отрыв, а кто тренер СКА — Роман Ротенберг. Почему он не может быть главным тренером сборной?» — цитирует Вайсфельда Legalbet.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА лидирует в Западной конференции. Вчера, 24 октября, петербургский клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4:3.