Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:55

Вайсфельд считает маловероятным попадание минского «Динамо» в топ-5 «Запада»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил шансы минского «Динамо» в плей-офф нынешнего сезона.

«У «Динамо» хороший состав. Было неожиданно, что они так неровно выступали в начале сезона. Сейчас они играют прилично. Не думаю, что будут претендовать на Кубок Гагарина, но команда добротная. Мы помним, как они в прошлом году с московским «Динамо» на равных играли в плей-офф. Так что никому с ними не будет легко. Тем не менее, на мой взгляд, попадание Минска в топ-5 на «Западе» маловероятно», — цитирует Вайсфельда Legalbet.by.

После 38 матчей минчане занимают седьмое место в Западной конференции с 45 очками. Отставание от идущей на пятой строчке «Северстали» составляет три балла.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Леонид Вайсфельд
Читайте также
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Сегодня
Вчера
Неделя