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Сегодня, 21:56

Вайсфельд специально оценил работу главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил работу главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина в сезоне КХЛ.

«Игра команды намного ниже уровня хоккеистов, которые в ней собраны. Когда такое происходит, то обычно возникают вопросы к тренерам. Хотя могут быть и другие причины, о которых я просто не знаю. Когда идет такая серия, то игроки уже в себя не верят. Начинается нервотрепка, теряется уверенность. Шесть третьих периодов подряд проиграно, ты выходишь на очередной — и тебя начинает колотить», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

«Трактор» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 12 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-vajsfel-d-igra-traktora-namnogo-nizhe-urovnya-hokkeistov-sobranny-h-v-komande/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Леонид Вайсфельд
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