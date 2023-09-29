Вайсфельд специально оценил работу главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил работу главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина в сезоне КХЛ.

«Игра команды намного ниже уровня хоккеистов, которые в ней собраны. Когда такое происходит, то обычно возникают вопросы к тренерам. Хотя могут быть и другие причины, о которых я просто не знаю. Когда идет такая серия, то игроки уже в себя не верят. Начинается нервотрепка, теряется уверенность. Шесть третьих периодов подряд проиграно, ты выходишь на очередной — и тебя начинает колотить», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

«Трактор» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 12 очков.