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Сегодня, 13:52

Вайсфельд выделил российских хоккеистов, которые превзошли ожидания в нынешнем сезоне НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении российских хоккеистов в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ.

«Думаю, что Андрей Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» показал результат выше ожидаемого. Если он так сыграл в сезоне, значит выбрал правильный момент для переезда в НХЛ. Другой вопрос, никто не знает, что было бы, если бы Кузьменко уехал за океан раньше. Можно только гадать. Но то, что сейчас у него все хорошо сложилось — это медицинский факт. Очень хорошо себя проявил молодой Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс». Он тоже сыграл выше ожиданий. Сложно с ходу сказать, от кого ждали большего. Не могу назвать никого, кто бы явно провалился. Можно вспомнить Игоря Шестеркина. Но он все равно сыграл сильно. Так что не попадает в эту категорию. То же самое касается Владимира Тарасенко, учитывая его травмы. Он не провалил сезон, сыграл нормально. Обменяли его исключительно по экономическим соображениям, не связанным с игрой. А Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Артемий Панарин выступили на своем уровне», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10800197-vajsfeld-vydelil-rossijskih-hokkeistov-kotorye-prevzoshli-ozhidaniya-v-nyneshnem-sezone-nhl.html
Андрей Кузьменко
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Кирилл Марченко
Никита Кучеров
Хоккей
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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