Вайсфельд: «Странно, что вердикт о лимите на легионеров приняли тогда, когда мы боремся с мировой изоляцией»

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мыслями о натурализации клубами КХЛ иностранцев после ужесточения лимита.

«Об искренней любви к России желающих получить гражданство иностранных хоккеистов судить сложно. С другой стороны, закон они не нарушают. Согласно действующему в стране законодательству, при оформлении соответствующих документов можно получить паспорт. Но происходит это исключительно потому, что кто-то очень умный решил резко ужесточить лимит на легионеров в КХЛ. Я все хочу понять, кому принадлежит эта идея. На мой взгляд, проблема на поверхности. Разрешение включать в заявку на матч пятерых представителей других государств являлось оптимальным вариантом. Самое странное, что данный вердикт приняли в тот момент, когда мы изо всех сил боремся с мировой изоляцией. В то же время мы сами себя туда загоняем, вводя искусственные ограничения», — цитирует Вайсфельда RT.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. В новом сезоне клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев. Ранее с заявке могло быть пять легионеров.