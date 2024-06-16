Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:52

Вайсфельд — о пяти пропущенных шайбах Бобровского: «Не сказал бы, что он сильно ошибался»

Telegram Дзен

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Леонид Вайсфельд высказался об игре российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (1:8).

Россиянин вышел на лед с первых минут и пропустил пять шайб, после чего был заменен на американца Энтони Столарза.

«Так бывает, когда все залетает. В принципе, я бы не сказал, что Бобровский там где-то ошибался — «Эдмонтон» забрасывал хорошие шайбы. Когда-то тебе везёт, когда-то — нет. Они же разные могут быть, пять пропущенных шайб.

Не могу сказать, что Бобровский виноват во всех своих пропущенных шайбах. Повлияет ли эта ситуация на выход Бобровского с первых минут в следующем матче? Я даже не сомневаюсь, что он будет играть. Там второй-то вышел [Энтони Столарз] - тоже три пропустил. И всё же они не с дворовой командой играли — у «Эдмонтона» есть мастера. Тот же Коннор Макдэвид набрал три очка", — сказал Вайсфельд Vprognoze.ru.

Общий счет в серии до четырех побед — 3:1 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится 19 июня и начнется в 3.00 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Леонид Вайсфельд
0
Читайте также
«Зенит» передумал покупать Волкова, «Краснодар» отправил защитника в дубль
Фанаты высмеяли Депая за игру в баскетбольной повязке на Евро-2024
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Более 10 стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Потапов: «Самое главное, чтобы Никитин смог удержать Радулова в узде»