Вайсфельд — о пяти пропущенных шайбах Бобровского: «Не сказал бы, что он сильно ошибался»

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Леонид Вайсфельд высказался об игре российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (1:8).

Россиянин вышел на лед с первых минут и пропустил пять шайб, после чего был заменен на американца Энтони Столарза.

«Так бывает, когда все залетает. В принципе, я бы не сказал, что Бобровский там где-то ошибался — «Эдмонтон» забрасывал хорошие шайбы. Когда-то тебе везёт, когда-то — нет. Они же разные могут быть, пять пропущенных шайб.

Не могу сказать, что Бобровский виноват во всех своих пропущенных шайбах. Повлияет ли эта ситуация на выход Бобровского с первых минут в следующем матче? Я даже не сомневаюсь, что он будет играть. Там второй-то вышел [Энтони Столарз] - тоже три пропустил. И всё же они не с дворовой командой играли — у «Эдмонтона» есть мастера. Тот же Коннор Макдэвид набрал три очка", — сказал Вайсфельд Vprognoze.ru.

Общий счет в серии до четырех побед — 3:1 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится 19 июня и начнется в 3.00 мск.