Вайсфельд заявил, что был удивлен поведением Мичкова

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил игру форварда ХК «Сочи» Матвея Мичкова.

«Я был крайне удивлен: 18-летний игрок привозит шесть минут штрафа, в том числе за разговоры. Я даже представить такое не могу в серьезной команде. Но меня порадовало его интервью — Мичков понимает, какую глупость совершил. Он сказал, что это будет для него хорошим уроком и больше не повторится. Ему дали этот матч доиграть, только потому что это Мичков. Я просто уверен, что если бы любой другой 18-летний хоккеист такое совершил, то в 99% случаев он сразу сел бы на лавку. В серьезной команде, конечно. Может ли это негативно повлиять на карьеру? Это зависит от того, есть у него мозги или нет. Судя по этому интервью, есть. Если Мичков сделает правильные выводы из этой ситуации, тогда это нормально. А если в следующей игре снова получит две минуты за разговоры, тогда — мои соболезнования», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Он также заявил, что Мичков очень хорошо играет для 18-летнего.

«Если речь идет о каком-то особенном, исключительном игроке, новом Малкине, Овечкине, Ковальчуке, тогда на данный момент то, что он показывает, недостаточно. Мне не нравится его дистанционная скорость и его габариты. Это не приговор, но такие недостатки придется компенсировать за счет других качеств, которые у него в избытке. Мы все очень хотим, чтобы из него получился хоккеист высокого уровня. Посмотрим», — добавил Вайсфельд.

По ходу первого периода 18-летний форвард гостей Матвей Мичков отбыл двухминутный штраф, вышел со скамейки, что-то сказал арбитру и снова получил две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение. В обоих случаях соперники наказали сочинцев голами, реализовав большинство. В итоге «Витязь» выиграл дома 5:1.