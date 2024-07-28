Величкин — о Мозякине: «Один из немногих людей, которым Бог дал все»

Бывший руководитель магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в интервью «СЭ» прокомментировал карьеру Сергея Мозякина, который 27 июля провел прощальный матч.

— Снимаю шляпу перед каждым, кто в этот вечер находился на льду. Каждый из них подошел ко мне сегодня. Это как будто бы мои дети, мои друзья, мои близкие. Для меня сегодняшний матч — настоящая эйфория. Настолько все было классно и красиво. Игра была не похожа на постановку — это был серьезный матч классных мастеров. Спасибо ребятам, болельщикам и всем, кто отблагодарил Сергея. Мозякин — игрок, человек и спортсмен с большой буквы.

— Чем объясните величие Сергея Мозякина?

— Это один из немногих людей, которым Бог дал все. Он хороший спортсмен, семьянин, правильный человек. В нашем мире таких людей единицы. С таким человеком работать легко.

43-летний хоккеист завершил карьеру в 2021 году. Он играл за «Металлург» с 2011 по 2021 год. Мозякин является рекордсменом чемпионатов России по набранным очкам и заброшенным шайбам, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.