Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:10

Величкин — о чемпионстве «Магнитки»: «Как я могу отстраненно его оценивать, если это наше детище? Это победа родного клуба»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил недавнюю победу родного клуба в Кубке Гагарина.

— Это победа родного клуба. Как я могу отстраненно ее оценивать, если это наше детище, Магнитогорского металлургического комбината, города Магнитогорска? Я еще мальчишкой пришел в клуб, с Виктором Филипповичем строил это все. Я просто понимаю, что вчера была написана новая страница, ее начало, продолжение следует, to be continued, — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью интервью Геннадия Величкина читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Геннадий Величкин
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
Эксперты назвали самые красивые места для путешествий по РФ для любителей цветов
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Разин пожелал удачи Гребенкину в НХЛ

Величкин назвал чудом победу «Металлурга» в Кубке Гагарина в первый год работы Разина