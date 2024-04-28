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Сегодня, 09:55

Величкин — о зрелищности финала Кубка Гагарина: «Чемпионство есть чемпионство»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал высказывания о неинтересной финальной серии Кубка Гагарина.

— Чемпионство есть чемпионство, а то, что голов мало, это действительно так. Когда ты стал чемпионом, никто не вспомнит, сколько голов ты забил. Ты чемпион, ты лучший. Шла борьба серьезных команд, серьезного стиля, в частности, я говорю о «Локомотиве». Мы все знали, что они играют от обороны, в такой сковывающий хоккей. Причем это частенько было в Ярославле. От этого команда «Локомотив» никогда не была хуже, она всегда была на высоте. Если бы не та трагедия (авиакатастрофа 2011 года. — Прим. «СЭ»), «Локомотив», я думаю, несколько раз уже становился бы чемпионом за эти годы. Но он все равно будет чемпионом когда-то. И неважно, один гол он забил или выиграл, забив семь. Я очень хорошо знаю руководителя «Локомотива», тренерский штаб почти весь хорошо знаю, я думаю, эти ребята находятся на правильном пути и в ближайшие годы все докажут.

А то, что мало голов, — да, мало, но игра-то была, и стычки, и комбинации, и самопожертвование, ребята ложились под шайбу, зубами ее вырывали. Все причиндалы хоккейные были налицо. Ну, а голы... мы тоже с ЦСКА выигрывали 2:1, в пустые — 3:1, а со «Львом» выиграли 7:4, тем не менее обе серии запомнились.  — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью интервью Геннадия Величкина читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Геннадий Величкин
Кубок Гагарина
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