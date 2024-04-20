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Сегодня, 17:38

Величкин: «Металлургу» ничего менять не надо, а «Локомотиву» придется поломать голову»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Магнитогорцы ведут в серии со счетом 2-0. На последней минуте третьего периода «Локомотив» сравнял счет, но судьи отменили гол ярославцев из-за нарушения правил.
«Смотрел на нервах! Доволен, что все обошлось. Игра была такая же напряженная. Моментами поджимал «Локомотив», моментами наши. Легкие, быстрые и скоростные мальчишки! Выдержали давление и вскрыли оборону. Все прошло по тому же сценарию, что и в прошлом матче. Если «Локомотив» не поменяет тактику, то и остальные матчи пойдут по такому сценарию. «Металлургу» ничего менять не надо, а «Локомотиву» придется голову поломать», — сказал Величкин «СЭ».

 
Игроки &laquo;Металлурга&raquo; празднуют заброшенную шайбу в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; во&nbsp;2-м матче финала Кубка Гагарина. Невероятная драма в финале КХЛ. «Локомотив» сравнял счет на последней секунде, но гол отменили

Третья игра финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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