Верба, Чмыхов и Колесников дисквалифицированы на одну игру из-за инцидента в начале матча «Амур» — «Авангард»

Нападающий Марк Верба, защитник Артем Чмыхов (оба — «Авангард») и форвард «Амура» Сергей Колесников будут дисквалифицированы на один матч, сообщает сайт КХЛ.

Верба, Чмыхов и Колесников участвовали в конфликтной ситуации на разминке перед матчем ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (1:3) в Хабаровске.

По решению спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) игроки будут наказаны одноматчевой дисквалификацией и денежным штрафом.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» с 71 очком занимает второе место. Хабаровский клуб с 50 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».