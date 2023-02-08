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Сегодня, 18:54

Верба и Лалонд дисквалифицированы на один матч за драку

Мария Гусева
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Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд и нападающий «Спартака» Марк Верба дисквалифицированы на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу со счетом 3:1 в этой встрече одержали минчане.

«В соответствии с п. 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторные драки в сезоне одноматчевые дисквалификации и индивидуальный штраф получают защитник минского «Динамо» Шон Лалонд и нападающий «Спартака» Марк Верба», — говорится в сообщении КХЛ.

В нынешнем сезоне Верба провел за «Спартак» 20 матчей и отметился одной результативной передачей. Лалонд в 46 матчах за минское «Динамо» набрал 14 (1+13) очков.

«Динамо» с 63 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» — с 58 очками на 9-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/08/509570.html
Шон Лалонд
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ХК Динамо (Минск)
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