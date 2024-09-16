Веряев покинул «Торпедо» после более десяти проведенных сезонов в системе клуба

«Торпедо» в своем Telegram-канале объявило об уходе нападающего Данила Веряева. Отмечается, что 26-летний хоккеист в ближайшее время продолжит карьеру в другой команде.

«Мы искренне благодарим нашего воспитанника за почти четыре сотни матчей в КХЛ, голы и передачи, общие победы и множество ярких моментов, пережитых вместе. От всей души желаем профессиональных и человеческих успехов, отсутствия травм и только побед впереди. Удачи в будущем», — говорится в заявлении нижегородцев.

В минувшем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ Веряев провел 53 матча за «Торпедо», в которых отметился 2 голами и 7 результативными передачами. Всего на его счету в КХЛ 373 игры и 60 (21+39) очков.