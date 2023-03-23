0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:34

Весь штаб Ларионова продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что команда сохранит весь тренерский штаб в следующем сезоне.

«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была «от ножа», но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счет в серии мог бы быть другим, проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы все проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся более сильными.

«В целом я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвертое место на «Западе» в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать. Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без него эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остается целиком», — цитирует Харламова ТАСС.

Во втором раунде Кубка Гагарина нижегородская команда уступила в серии СКА (0-4) и завершила текущий сезон.

Источник: https://tass.ru/sport/17346493
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
1
0
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Нижегородский губернатор Никитин считает фантастическим сезон «Торпедо» в КХЛ
Переворот от СКА: питерцы отправили «Торпедо» Ларионова в отпуск
«Торпедо» Ларионова сделало для победы все. Но СКА включил режим зверя и выиграл матч за 10 минут
Роман Ротенберг о победе над «Торпедо»: «Мы за счет этой серии выходим на новый уровень»
Защитник «Адмирала» Паутов: «1-3 в серии — не приговор, будем стараться вытащить ее»
За зрительские симпатии победу не дают. Сказка «Адмирала» близка к грустному концу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Могильный покинул пост президента «Амура»