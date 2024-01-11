Ветеран СКА Юдин дал оценку спорному эпизоду в матче против «Металлурга», вызвавшему резонанс в обществе

Бывший защитник СКА и сборной России, серебряный призер ЧМ-2022 Александр Юдин в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил спорный судейский эпизод в игре СКА — «Металлург», после которого был забит победный гол.

После матча главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил, что защитник магнитогорцев Игорь Гераськин нарушил правила на защитнике армейцев Артеме Сергееве перед тем, как забросить победную шайбу.

— Была ли подножка в матче? Как вы оцените этот эпизод?

— Тафгай все видит. Кто плюет, кто толкает. Я профессионально вижу лучше, чем четыре судьи. Там явно была выставлена правая нога. Если бы Гераськин был хитрым, он бы как ехал, так и продолжал. А он выставил правую ногу, думал, что хитрый. Гераськин выставляет ногу, сбивает и еще забивает гол. И ему везет, потому что Разин как раз приобрел его с большими силами, и он отработал. Но на площадке два главных судьи и два линейных. Видно, что правая нога выставлена. И это повлияло на результат. По судьям было уже много моментов. Понятно, что их трогать нельзя, но все это уже долго идет, этот матч стал последней каплей.

10 января главный судья КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры приняли правильное решение, засчитав гол Гераськина в ворота СКА.