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Сегодня, 10:45

Вей надеется, что «Барыс» изменит ситуацию в чемпионате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Канадский нападающий Линден Вей надеется, что «Барыс» изменит турнирное положение в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2023/24.

«Слежу в этом сезоне за «Барысом». Посмотрел несколько его игр, так как у меня все еще много друзей в команде. Не ожидал, что этот сезон сложится для «Барыса» таким образом. Надеюсь, что они изменят ситуацию. Для этого есть еще много игр в сезоне», — приводит слова Вей Legalbet.kz.

«Барыс» (27 очков) после 35 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://legalbet.kz/news/16307961/
Линден Вей
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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