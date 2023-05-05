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Сегодня, 09:21

Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане, обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе московского ЦСКА канадский форвард Линден Вей не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне.

«Вея не будет в следующем сезоне в КХЛ. У него есть вариант в швейцарской лиге», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В сезоне-2022/23 Вей выступал за астанинский «Барыс». 31-летний форвард в 57 матчах набрал 41 очко (18 шайб + 23 передачи), став лучшим снайпером команды.

В 2018 году Вей в составе клуба «Цюрих Лайонз» стал чемпионом Швейцарии.

Источник: https://tass.ru/sport/17682809
Линден Вей
Хоккей
КХЛ
Шуми Бабаев
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