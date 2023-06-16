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Сегодня, 18:40

Вице-президент «Автоваза» назвал задачи «Лады» в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент «Автоваза» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал о задачах «Лады» в КХЛ в первом сезоне после возвращения.

«Мы поддерживали, продолжаем и будем поддерживать спорт в Самарской области. И мы не можем не радоваться тому, что «Лада» попала в КХЛ. Задачи перед командой... Если я скажу, что цель — сдвинуть правого форварда на три метра влево, забить не семь, а восемь голов, то это не так. Задача одна — побеждать, держать марку в Самарской области, не подвести тольяттинцев и самарчан», — приводит слова Громака «РБ Спорт».

«Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

Ранее команда выступала в КХЛ с 2008 по 2010 и с 2014 по 2018 год, после чего была исключена на основании рейтинга, который ориентировался на спортивные и экономические показатели

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitse-prezident-avtovaza-zadacha-lady-v-khl-pobezhdat-ne-podvesti-tol-yattintsev/
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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