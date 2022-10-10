Каменский: «Рябыкину должны были дать больше времени, он первый год главный тренер»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера «Авангарда».

«По результатам команды, наверное, не удивлен, что уволили Рябыкина. Но молодому тренеру должны были дать больше времени, так как он первый год главный тренер. Поэтому здесь двойное чувство. Чего ему не хватило, чтобы он дальше продолжил? Не хватило результата, которого они не показывали. Команда с хорошим составом и бюджетом выступает, но результата нет. Естественно, когда в такой ситуации результата нет, виноват тренер», — цитирует Metaratings.ru

Специалист высказался по поводу возможного возвращения на пост главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

«Возвращение Хартли? Это их выбор, не могу я сказать. Думаю, вряд ли, а может, и да. Без сомнений, он опытный специалист, выигрывал Кубок Гагарина, но его возвращение зависит от переговоров», — добавил он.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года. 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.