Вице-президент КХЛ Каменский сообщил, что в лигу хочет вступить команда из Казахстана

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский поделился мнением о возвращении в лигу тольяттинской «Лады».

«С первого сезона не получится сделать сильную команду, но у них достаточно традиций и опыта, чтобы создать хороший и конкурентный коллектив. Люди в клубе, уверен, как можно скорее сделают сильную команду с высоким уровнем хоккея. История подталкивает к тому, чтобы в Тольятти был сильный клуб. У них есть трехлетняя программа, по которой они начинают работу. Этот сезон показал, что необязательно высокий бюджет приводит к результатам. Мы сначала думаем о России, но не забываем о соседях из Белоруссии и Казахстана. Из Казахстана одна команда изъявляет желание попасть в КХЛ», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В данный момент в КХЛ выступает один клуб из Казахстана — «Барыс». Лучшим достижением команды в лиге является выход в 1/4 финала Кубка Гагарина. До этой стадии турнира клуб из Казахстана добирался трижды, последний раз — в сезоне-2018/19.