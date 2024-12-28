Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:30

Вице-президент КХЛ сообщил, что лига заинтересована в возвращении пива на стадионы

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов ответил на вопрос, нужно ли возвращать пиво на стадионы.

— Заинтересована ли Лига в возвращении пива на стадионы? Не на всех аренах КХЛ оно разрешено.

— Лига действительно заинтересована, о чем мы неоднократно говорили. Мы не видим в этом никаких рисков. Есть примеры арен, на которых продается пиво, и никаких инцидентов не происходит. Поэтому мы категорически поддерживаем эту инициативу. Ее продвигают, но, к сожалению, довольно медленно, поскольку существенных изменений нет. Тем не менее компания «Балтика» с этого сезона присоединилась к партнерам КХЛ. Мы рекламируем «Балтику» безалкогольную, и, возможно, это как-то повлияет на принятие решения на высшем уровне, — приводит слова Доброхвалова «РБ Спорт».

Планировалось, что в Государственной думе обсудят законопроект об отмене запрета на продажу алкогольного напитка на спортивных объектах.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя