Вице-президент КХЛ сообщил, что лига заинтересована в возвращении пива на стадионы

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов ответил на вопрос, нужно ли возвращать пиво на стадионы.

— Заинтересована ли Лига в возвращении пива на стадионы? Не на всех аренах КХЛ оно разрешено.

— Лига действительно заинтересована, о чем мы неоднократно говорили. Мы не видим в этом никаких рисков. Есть примеры арен, на которых продается пиво, и никаких инцидентов не происходит. Поэтому мы категорически поддерживаем эту инициативу. Ее продвигают, но, к сожалению, довольно медленно, поскольку существенных изменений нет. Тем не менее компания «Балтика» с этого сезона присоединилась к партнерам КХЛ. Мы рекламируем «Балтику» безалкогольную, и, возможно, это как-то повлияет на принятие решения на высшем уровне, — приводит слова Доброхвалова «РБ Спорт».

Планировалось, что в Государственной думе обсудят законопроект об отмене запрета на продажу алкогольного напитка на спортивных объектах.