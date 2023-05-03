Каменский — о лимите на легионеров в КХЛ: «Я выступаю за то, чтобы конкуренция была»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Министерства спорта оставить лимит на легионеров в КХЛ без изменений — не более трех иностранцев в заявке на матч в следующем сезоне.

«Это решение было принято уже давно. Я выступаю за то, чтобы легионеры играли и наши спортсмены, чтобы конкуренция была. В принципе, наш хоккей развивается в нормальном направлении. Посмотрите, какой плей-офф был, какой сезон был. Самый интересный, самый захватывающий», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.