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Сегодня, 17:21

Каменский — о лимите на легионеров в КХЛ: «Я выступаю за то, чтобы конкуренция была»

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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Министерства спорта оставить лимит на легионеров в КХЛ без изменений — не более трех иностранцев в заявке на матч в следующем сезоне.

«Это решение было принято уже давно. Я выступаю за то, чтобы легионеры играли и наши спортсмены, чтобы конкуренция была. В принципе, наш хоккей развивается в нормальном направлении. Посмотрите, какой плей-офф был, какой сезон был. Самый интересный, самый захватывающий», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

КХЛ
Валерий Каменский
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