Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

2 апреля, 18:47

Козлов о втором поражении «Салавата Юлаева» от «Сибири»: «Плохо сыграли первых два периода»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру команды в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири».

В среду уфимцы на выезде уступили новосибирской команде со счетом 1:2.

«Плохо сыграли первых два периода, практически без шайбы, робко. Третий период нам в зачет, завелись и контролировали шайбу. Знал, что не будет легко, «Сибирь» — боевитая команда. Нет ли опасений, что у игроков, которые в прошлых сезонах уступили в первом раунде, начнется нервоз? Мы все должны пройти через этот нервоз, жизнь никогда не бывает простой и легкой. Трудности, которые мы не можем пройти, нам Господь не дает. Мы должны через это пройти», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова тренера.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятая игра между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдет 4 апреля в Уфе.

Источник: Официальный сайт «Салавата Юлаева»
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Виктор Козлов
Кубок Гагарина
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В ЮАР футболист умер во время матча
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя