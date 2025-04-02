Козлов о втором поражении «Салавата Юлаева» от «Сибири»: «Плохо сыграли первых два периода»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру команды в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири».

В среду уфимцы на выезде уступили новосибирской команде со счетом 1:2.

«Плохо сыграли первых два периода, практически без шайбы, робко. Третий период нам в зачет, завелись и контролировали шайбу. Знал, что не будет легко, «Сибирь» — боевитая команда. Нет ли опасений, что у игроков, которые в прошлых сезонах уступили в первом раунде, начнется нервоз? Мы все должны пройти через этот нервоз, жизнь никогда не бывает простой и легкой. Трудности, которые мы не можем пройти, нам Господь не дает. Мы должны через это пройти», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова тренера.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятая игра между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдет 4 апреля в Уфе.