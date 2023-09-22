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Сегодня, 21:59

Козлов — о поражении «Автомобилисту»: «Соперник был просто более удачлив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (1:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хорошее начало было с нашей стороны, хорошее движение и контроль шайбы, создавали моменты, — цитирует Козлова сайт лиги. — Соперник был просто более удачлив. Сегодня было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться и готовиться дальше».

«Салават Юлаев» набрал 10 очков и занимает пятое место на «Востоке». В следующем матче команда 24 сентября в гостях сыграет с «Ак Барсом».

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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