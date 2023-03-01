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Сегодня, 20:57

Козлов: «Мы не реализовали свои моменты, которых было много, а они свое реализовали»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в комментарии для «СЭ» высказался о поражении своей команды в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ от «Адмирала» (1:2 ОТ).

— Мы не реализовали свои моменты, которых было много, а они свое реализовали. Хотелось бы чуть острее сыграть в атаке. Знали, что будет игра с непростым соперником.

Хо-Сэнг после шести месяцев неплохо смотрелся в атаке. Чуть не так действовал без шайбы в обороне, но это спишем на отсутствие практики.

— Почему матч пропустил Пустозеров?

— Получил небольшую травму на раскатке. Надеюсь, в следующем матче сыграет.

— Почему не ставили Хо-Сэнга в большинстве?

— Джош вышел экстренно. Мы наигрывали большинство. Хо-Сэнг вышел вместо Пустозерова из-за его повреждения.

— Чего сегодня не хватило команде?

— Это плей-офф. С «Адмиралом» надо держать концентрацию до конца, небольшая потеря приводит к голам.

— Не было ощущения, что вокруг матча был ажиотаж, который повлиял на команду?

— Были скованны в начале, для многих это первый плей-офф, где мы считаемся фаворитами. Чувствуется давление, но это тот этап, который мы должны пройти.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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