Генменеджер «Сибири» Меркулов: «Сделали предложение Мерфи, ждем ответа»

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о трансферной политике клуба на ближайшее время.

— Как протекают переговоры с вратарем Денисом Костиным по поводу нового контракта?

— Вопрос не в том, что денег нет в клубе. Вопрос, как их правильно распределить по всем позициям. Чтобы не было просадок по другим игрокам. Переговоры с Денисом идут, мы приложим все усилия, чтобы оставить его в команде. Мы надеемся, что получится достигнуть консенсуса. Он занял позицию основного вратаря, когда у Красоткина были проблемы.

— Почему случилось неожиданное расставание с Берлевым до окончания сезона?

— Дело в том, что от игрока поступил запрос на досрочное расторжение по определенным обстоятельствам. Он готов был остаться до конца сезона и тренироваться. Но возникли жизненные моменты.

— Насколько оправданно предлагать или не предлагать контракт травмированному Рассказову?

— Травма действительно неприятная. Но не могу сказать, что она очень тяжелая. После этих травм игроки восстанавливаются, и срок не очень длительный. На сегодняшний день это влияет на наше дальнейшее решение по сотрудничеству с хоккеистом, но мы понимаем, какого уровня игрок. И от этого будем отталкиваться.

— Будет ли операция у Антона Красоткина?

— Действительно, по ходу сезона были разные мнения и вопросы, связанные с состоянием здоровья Красоткина. До конца еще не все ясно, но в любом случае дополнительное обследование мы проведем. То, что было сделано в сезоне, показало, что ничего криминального нет. Он получил небольшое повреждение. Думаю, если бы мы продолжили играть, вы бы увидели его по ходу сезона. Мы проведем дополнительные медицинские манипуляции. Чтобы понимать, насколько проблема существенная и чтобы Красоткину было спокойнее.

Общаясь с Антоном каждый день, я не вижу, чтобы у него были какие-то психологические проблемы. Его беспокоило только состояние здоровья. Мы на него рассчитываем в следующем сезоне.

С Широковым мы разговаривали, как и с его агентом. Он не планирует в ближайшее время вешать коньки на гвоздь. Ему понравился Новосибирск, постараемся сохранить капитана на следующий год.

Тейлор Бек точно продолжит карьеру в другом клубе, скорее всего, в Швейцарии. По поводу остальных легионеров будем разговаривать с Вадимом Сергеевичем. Хотели бы видеть Тревора Мерфи, сделали предложение и ждем его ответа.

— На каких рынках будет вестись поиск новых легионеров?

— В паспорт смотреть не будем. Будет зависеть от кандидатов и финансов, которые есть. Жесткой привязки к легионерам из Канады не будет. Не факт, что будет много легионеров. Можем сделать акцент на отечественных хоккеистах», — сказал Меркулов на итоговой пресс-конференции.