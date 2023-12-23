Вишневский назвал «Лужники» родной для себя ареной

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Вишневский поделился впечатлениями от победы над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ КХЛ со счетом 4:2.

«Сегодня была шикарная атмосфера. В последнее время у нас трибуны очень классно заполняются. Есть ли отличия от «Арены Мегаспорт»? Только лед. Он здесь тяжелый как для нас, так и для соперников. Я здесь и до этого играл 8-9 лет назад. Можно сказать, для меня «Лужники» — родная арена. Какой для меня самый запоминающийся момент в уходящем году? Впереди у нас еще много игр, вдруг еще что-то еще случится», — приводит слова Вишневского Legalbet.

«Спартак» набрал 60 очков и по дополнительным показателям обошел «Динамо» (60 очков) в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые одержали четвертую победу подряд.

У «Динамо» прервалась победная серия из трех игр. Минчане с 40 очками — на 8-й строчке.