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Сегодня, 07:08

Абрамов: «ЦСКА хотел выиграть в основное время, хорошо, что удалось это сделать в серии буллитов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Быстрая игра с большим количеством силовых приемов. Хотели выиграть в основное время, хорошо, что удалось это сделать в серии послематчевых бросков. «Торпедо» доставило нам много проблем сегодня. В обороне отыграли хорошо, а большинство оставляет желать лучшего. Моменты в игре есть — надо над хладнокровием поработать. Но мы победили и берем позитивные эмоции из матча. И в игре, и в серии послематчевых бросков действовал интуитивно. Есть какие-то заготовки, но смотрю как действует вратарь», — цитирует пресс-служба лиги Абрамова.

ЦСКА с 43 очками в 32 матчах занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками в 33 играх — на 8-й строчке.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Виталий Абрамов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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