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Сегодня, 22:38

Абрамов — о «сухаре» Просветова в матче с «Динамо»: «Ваня — красавчик! Сегодня он подтащил нас»

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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал «СЭ» победу над «Динамо» (1:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— В этом сезоне трижды играли с бело-голубыми, и все матчи остались за армейцами. Можно ли сказать, что для вас это удобный соперник?

— Тяжело говорить. Каждая игра — новая история. Три сыграли, впереди — четвертая. В каждой матче мы стараемся победить.

— У Просветова игра «на ноль». Можно ли сказать, что его акклиматизация в КХЛ закончена?

— Ваня — красавчик! Подтащил нас сегодня и провел очень хорошую игру. Мы все ему помогаем, ложимся под шайбу. Хорошо, что он смог сыграть «на ноль».

ЦСКА с 37 очками после 29 игр располагается на пятой позиции в Западной конференции.

Федор Носов

ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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