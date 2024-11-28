Абрамов — о «сухаре» Просветова в матче с «Динамо»: «Ваня — красавчик! Сегодня он подтащил нас»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал «СЭ» победу над «Динамо» (1:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— В этом сезоне трижды играли с бело-голубыми, и все матчи остались за армейцами. Можно ли сказать, что для вас это удобный соперник?

— Тяжело говорить. Каждая игра — новая история. Три сыграли, впереди — четвертая. В каждой матче мы стараемся победить.

— У Просветова игра «на ноль». Можно ли сказать, что его акклиматизация в КХЛ закончена?

— Ваня — красавчик! Подтащил нас сегодня и провел очень хорошую игру. Мы все ему помогаем, ложимся под шайбу. Хорошо, что он смог сыграть «на ноль».

ЦСКА с 37 очками после 29 игр располагается на пятой позиции в Западной конференции.

Федор Носов