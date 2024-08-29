Форвард «Трактора» Кравцов: «Гру заставляет полностью выкладываться на тренировках»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Бенуа Гру.

«Много обращает внимание на детали. На тренировках заставляет выкладываться полностью — не криком, а своим присутствием. Это полезно для всех ребят, в том числе и для меня. Пока всем все нравится и стараемся выполнять то, что требует тренер. Дай бог, в сезоне будет получаться», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 4 сентября.