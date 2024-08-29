Нападающий «Трактора» Кравцов: «Задача была одна — по своим воротам не пинать»

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов подвел итоги матча против «Югры» (3:0) на Кубке губернатора Челябинской области.

«Хорошая игра была, быстрая. Никто не хотел проиграть борьбу, что соперник, что мы. Все выходили доказывать. У меня только одна задача была — по своим воротам не пинать. Никакого мандража у меня не было. Если надо было бы дать совет, то я бы дал. А так просто посмеялись», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 4 сентября.