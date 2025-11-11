Видео
11 ноября, 11:35

Кравцов попал в состав «Трактора» на следующий день после официального возвращения

Руслан Минаев

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов попал в состав челябинцев на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Амура».

10 ноября 25-летний форвард подписал соглашение до конца сезона-2027/28. Игра «Амур» — «Трактор» состоится 11 ноября. Начало — в 12.15 по московскому времени.

Виталий Кравцов.Кажется, мечты Кравцова об НХЛ разрушились окончательно. Форвард подписал длительный контракт с «Трактором»

В августе Кравцов пробовал вернуться в НХЛ и подписал двусторонний контракт с «Ванкувером» на один год. Нападающий сыграл в двух предсезонных матчах за канадскую команду и не отметился результативными действиями. В начале ноября «Кэнакс» выставили россиянина на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Кравцов выступает в системе «Трактора» с 2016 года с перерывами и теперь возвращается в челябинский клуб из Северной Америки в четвертый раз. В сезоне КХЛ-2024/25 форвард провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 58 (27+31) очков, в плей-офф он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 играх.

