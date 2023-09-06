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Сегодня, 21:12

«Витязь» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

Алина Савинова
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«Витязь» обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У подмосковной команды в основное время шайбу забросил Иван Савчик, у клуба из Владивостока — Александр Горшков. Победный булит на счету форварда «Витязя» Владимира Галузина.

Клуб из Подмосковья занимает 11-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка. «Адмирал» с 1 очком идет 11-м на «Востоке».

8 сентября «Витязь» сыграет против «Трактора», а «Адмирал» в этот же день встретится со «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Савчик — 1 (Угольников), 1:19 — 1:0. Горшков — 1 (Берлев), 48:40 — 1:1.

Победный буллит: Галузин.

Вратари: Шикин — Серебряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (12+10+9+2) — 37 (9+12+12+4).

Судьи: Морозов, Мочалов.

6 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Аверин — 1, 10:29 — 1:0. Дер-Аргучинцев — 1 (бол., Кравцов, Бурдасов), 28:17 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 2 (Кравцов), 54:43 — 1:2. Каюмов — 1, 58:32 — 2:2. Каюмов — 2 (Рафиков, Иванов), 64:35 — 3:2.
6 сентября. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 2 2 0 4
2 СКА 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Динамо Мн 2 2 0 4
5 Торпедо 1 1 0 2
6 Спартак 2 1 1 2
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 3 2 1 4
2 Сал. Юлаев 3 2 1 4
3 Автомобилист 2 2 0 4
4 Металлург Мг 2 1 1 3
5 Трактор 3 1 2 3
6 Авангард 1 1 0 2
7 Амур 2 1 1 2
8 Сибирь 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Адмирал 2 0 2 1
12 Лада 3 0 3 0
Результаты / календарь
1.09
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10.09
11.09
6.09 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 2 : 5
6.09 19:00
Витязь – Адмирал
 2 : 1 Б
6.09 19:00
Локомотив – Трактор
 3 : 2 ОТ
6.09 19:00
Нефтехимик – Северсталь
 3 : 5
6.09 19:00
Ак Барс – Сочи
 1 : 3
6.09 19:30
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – СКА
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Амур
 - : -
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