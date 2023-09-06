«Витязь» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

Сегодня, 21:12
«Витязь» обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
У подмосковной команды в основное время шайбу забросил Иван Савчик, у клуба из Владивостока — Александр Горшков. Победный булит на счету форварда «Витязя» Владимира Галузина.
Клуб из Подмосковья занимает 11-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка. «Адмирал» с 1 очком идет 11-м на «Востоке».
8 сентября «Витязь» сыграет против «Трактора», а «Адмирал» в этот же день встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Савчик — 1 (Угольников), 1:19 — 1:0. Горшков — 1 (Берлев), 48:40 — 1:1.
Победный буллит: Галузин.
Вратари: Шикин — Серебряков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (12+10+9+2) — 37 (9+12+12+4).
Судьи: Морозов, Мочалов.
6 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.
«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Аверин — 1, 10:29 — 1:0. Дер-Аргучинцев — 1 (бол., Кравцов, Бурдасов), 28:17 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 2 (Кравцов), 54:43 — 1:2. Каюмов — 1, 58:32 — 2:2. Каюмов — 2 (Рафиков, Иванов), 64:35 — 3:2.
6 сентября. Ярославль. Арена-2000.
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|1
|4
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|0
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|1
|1
|3
|5
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|2
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|1
|1
|0
|2
|7
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|2
|1
|1
|2
|8
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|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
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|3
|0
|3
|0
|6.09
|18:00
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Лада – Сал. Юлаев
|2 : 5
|6.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|2 : 1 Б
|6.09
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|3 : 2 ОТ
|6.09
|19:00
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Нефтехимик – Северсталь
|3 : 5
|6.09
|19:00
|
Ак Барс – Сочи
|1 : 3
|6.09
|19:30
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Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
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Спартак – Амур
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