«Витязь» по буллитам победил «Адмирал»

«Витязь» принимал «Адмирал» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Причем первые две шайбы забросили гости: отличились Роман Червены и Александр Горшков. У «Витязя» голы на счету Степана Старкова и Тайлера Граоваца.

В овертайме команды голами не отметились, а в серии буллитов точнее были игроки «Витязя».

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«Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Червены — 5 (бол., Горшков), 24:48 — 0:1. Горшков — 4 (Берлев), 28:24 — 0:2. Старков — 3 (Граовац), 35:44 — 1:2. Граовац — 2 (Ежов, Кара), 49:34 — 2:2.

Победный буллит: Яровой.

Вратари: Дорожко — Серебряков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (9+5+12+1) — 36 (8+12+13+3).

Судьи: Бирин, Шувалов.

30 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.