«Витязь» встретится с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция будет доступна по платной подписке. Основные события матча «Витязь» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Команды проводят первый матч в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/24 оба клуба не смогли выйти в плей-офф: «Витязь» занял 11-е место в Западной конференции, набрав 48 очков в 68 встречах, а «Адмирал» финишировал 11-м в Восточной конференции с 54 баллами.

Обе встречи команд в регулярном чемпионате сезона-2023/24, проходившие осенью 2023 года, завершились победой «Витязя» по буллитам.

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