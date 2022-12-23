«Ак Барс» одержал волевую победу над «Витязем»

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанская команда выиграла со счетом 4:3.

Причем казанцы вырвали победу в конце матча, когда реализовали два большинства подряд. Оба гола были записаны на нападающего Станислава Галиева.

Также за казанцев забивали нападающие Кирилл Семеном и Дмитрий Кагарлицкий.

У «витязя» дубль на счету нападающего Станислава Ярового, еще один гол забил форвард Скотт Уилсон.

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«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Голы: Семенов — 8 (Хафизуллин), 11:07 — 0:1. Яровой — 7 (Уилсон, Граовац), 11:49 — 1:1. Уилсон — 11 (Граовац, Волгин), 13:50 — 2:1. Яровой — 8 (Уилсон), 24:34 — 3:1. Кагарлицкий — 6 (Хафизуллин, Шипачев), 36:51 — 3:2. Галиев — 10 (бол., Войнов, Шипачев), 55:34 — 3:3. Галиев — 11 (бол., Радулов, Шипачев), 55:53 — 3:4.

Вратари: Шикин (58:28 — 59:18, 59:30) — Мифтахов (Билялов, 24:34).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (8+9+6) — 32 (11+7+14).

Судьи: Оленин, Раводин.

23 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.