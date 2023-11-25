Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

«Витязь» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Витязь» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Дорожко (ХК «Витязь»).
Фото ХК «Витязь»
Telegram Дзен

«Витязь» встретится с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 25 ноября. Матч пройдет в ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Витязь» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Татарстана смогут следить за игрой местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

Календарь игр и результаты встреч доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
0
Читайте также
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

СКА — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире