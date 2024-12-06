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Сегодня, 17:30

«Витязь» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Витязь» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра состоится на «Арене Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Казани игру также транслирует канал «ТНВ-Татарстан».

С основными событиями игры «Витязь» — «Ак Барс» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Витязь» набрал 32 очка в 33 матчах. «Ак Барс» провел 30 матчей и набрал 41 очко. Команды встретятся впервые в сезоне.

4 декабря «Витязь» проиграл ЦСКА — 1:2 ОТ, за день до этого «Ак Барс» победил московское «Динамо» — 5:4.

Матч «Витязь» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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