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КХЛ

27 сентября, 21:41

«Витязь» победил «Амур» и прервал серию из шести поражений подряд

Иван Шитик
Корреспондент

«Витязь» на своем льду победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подмосковная команда выиграла со счетом 3:1.

Дубль в составе «Витязя» оформил нападающий Скотт Уилсон. Также отличился форвард Тайлер Граовац.

У «Амура» единственная шайба на счету 21-летнего нападающего Ярсолава Лихачева (пятая в сезоне), которого клуб взял в аренду у «Локомотива».

«Витязь» прервал серию из шести поражений подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Уилсон — 3 (бол., Абросимов), 16:33 — 1:0. Лихачев — 5 (Шаров), 25:04 — 1:1. Уилсон — 4 (Яремчук), 34:43 — 2:1. Граовац — 1 (п.в., Яремчук, Уилсон), 59:44 — 3:1.

Вратари: Дорожко — Аликин (58:42 — 59:44).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (10+11+8) — 25 (10+4+11).

Судьи: Раводин, Раминг.

27 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

ХК Амур
ХК Витязь
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