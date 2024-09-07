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Сегодня, 19:21

«Витязь» выиграл у «Амура»

Руслан Минаев
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«Витязь» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Во втором периоде шайбу забросил Дерек Барак, в третьем — Егор Морозов.

«Витязь» одержал первую победу в сезоне. 9 сентября команда примет «Сочи».

«Амур» потерпел второе поражение подряд. 9 сентября команда сыграет на выезде с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Барак — 1 (бол., Бучельников), 29:39 — 1:0. Морозов — 1 (п.в.), 59:59 — 2:0.

Вратари: Дорожко — Бобков (58:40 — 59:11, 59:42 — 59:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (3+7+11) — 29 (4+14+11).

Судьи: Акузовский, Метальников.

7 сентября. Балашиха. Арена Балашиха. 2313 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Витязь

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