«Витязь» выиграл у «Амура»

Сегодня, 19:21
«Витязь» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
Во втором периоде шайбу забросил Дерек Барак, в третьем — Егор Морозов.
«Витязь» одержал первую победу в сезоне. 9 сентября команда примет «Сочи».
«Амур» потерпел второе поражение подряд. 9 сентября команда сыграет на выезде с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Барак — 1 (бол., Бучельников), 29:39 — 1:0. Морозов — 1 (п.в.), 59:59 — 2:0.
Вратари: Дорожко — Бобков (58:40 — 59:11, 59:42 — 59:59).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 21 (3+7+11) — 29 (4+14+11).
Судьи: Акузовский, Метальников.
7 сентября. Балашиха. Арена Балашиха. 2313 зрителей.