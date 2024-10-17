«Автомобилист» победил «Витязь»

Сегодня, 21:11
«Автомобилист» на выезде обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей шайбы забросили Стефан да Коста, Анатолий Голышев и Брендан Лейпсик. У хозяев отметился Илья Аркалов.
«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Витязь» проиграл впервые за четыре матча. Команда набрала 16 очков и занимает 9-е место в таблице «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Аркалов — 1 (Галузин), 30:01 — 1:0. Да Коста — 2 (Мэйсек), 33:40 — 1:1. Лайпсик — 5 (Меркли, Блэкер), 56:24 — 1:2. Голышев — 5 (п.в., Да Коста), 59:24 — 1:3.
Вратари: Шикин (57:40 — 59:24) — Галкин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (7+13+10) — 24 (5+10+9).
Судьи: Беляев, Бирин.
17 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 1721 зритель.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|16
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|13
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|15
|11