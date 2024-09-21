«Витязь» на своем льду обыграл «Барыс»

«Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ дома обыграл «Барыс» со счетом 4:1.

В составе подмосковной команды отличились Иван Чехович, Егор Воронков, Иван Воробьев и Дерек Барак. У гостей шайбу забросил Адиль Бекетаев.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Чехович — 1 (бол., Бусыгин, Рой), 3:32 — 1:0. Бекетаев — 1 (Панюков, Омирбеков), 19:08 — 1:1. Воронков — 1 (Морозов, Рой), 19:59 — 2:1. Воробьев — 2 (бол., Савчик, Дарьин), 32:09 — 3:1. Барак — 5 (бол., Рой, Бучельников), 36:56 — 4:1.

Вратари: Шикин — Маттссон.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (11+16+7) — 19 (7+7+5).

Судьи: Гофман, Мочалов.

21 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.