«Витязь» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 6 октября

«Витязь» встретится с «Барысом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 6 октября, в пятницу. Игра пройдет в ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча «Витязь» — «Барыс» можно на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется — в 18.45 мск.

Для жителей Казахстана трансляции на телеканале Qazsport не будет.

Клуб из Астаны занимает 5 место в дивизионе Чернышева и 10 строчку в конференции «Восток», в их активе — 10 очков. Подмосковная команда с 7 баллами располагается на 5 месте в дивизионе Боброва и 11 строчке в конференции «Запад».

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