ЦСКА в овертайме обыграл «Витязь» в КХЛ

Сегодня, 21:56
ЦСКА в гостях победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время команды обменялись голами в третьем периоде — на шайбу форварда хозяев Дерека Барака ответил нападающий армейцев Максим Соркин.
Победную шайбу в начале овертайма забросил Павел Карнаухов.
ЦСКА (41 очко) после 31 матча остается на пятом месте в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (32) идет девятым на «Западе» после 33 игр.
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Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Барак — 16 (бол., Рой), 53:14 — 1:0. Соркин — 12 (бол., Нестеров, Окулов), 58:41 — 1:1. Карнаухов — 4 (Мамин, Окулов), 60:15 — 1:2.
Вратари: Шикин — Просветов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 22 (10+6+6+0) — 41 (7+14+19+1).
Судьи: Сергеев, Сидоренко.
4 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 3232 зрителя