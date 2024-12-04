«Витязь» и ЦСКА проведут матч в чемпионате КХЛ 4 декабря

Матч «Витязь» — ЦСКА пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 4 декабря, на льду «Арены Балашихи». Начало встречи — 19.00.

Трансляцию игры «Витязь» — ЦСКА проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру покажут на канале «КХЛ Prime» и сайт лиги.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Витязь» — ЦСКА можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Витязь» в этом сезоне провел 32 игры и набрал 31 очко, у ЦСКА — 30 игр и 39 очков.

В предыдущих матчах сезона «богатыри» в понедельник выиграли у «Нефтехимика» (4:3 Б), а армейцы в воскресенье победили «Барыс» (3:1).

С 9 по 16 декабря в регулярном чемпионате КХЛ наступит первый перерыв — на матчи Кубка Первого канала.